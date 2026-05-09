人気BL漫画『君は夏のなか』7月実写ドラマ化！ 青春爆発ティザービジュアル解禁
古矢渚の人気BL漫画『君は夏のなか』が実写ドラマ化され、テレビ東京ほかにて7月1日より毎週水曜24時30分に放送されることが決定。動画配信サービス「U‐NEXT」にて6月24日21時より、各話1週間独占先行配信されることが決定。併せて、ティザービジュアルが解禁された。
【写真】古矢渚による原作コミック『君は夏のなか』書影
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマンガを年間100冊以上読んでいる女性たちを中心に、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」スタッフが厳選した「【2026年最新】BL漫画おすすめ46選＆ランキング！」にも選ばれた人気作品。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化される。
共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴。ひと夏の「映画の聖地巡礼」から始まり、やがて大学生へと成長していく2人の、切なくも眩しい数年間を描く珠玉の青春恋愛劇が、この夏、開幕する。
ティザービジュアルは、夏らしい青空をバックに駆け出す二人の男子高校校生、渉と千晴が映し出されている。果たして、渉と千晴を演じるのは誰なのか…？ キャストは近日解禁される。なお、キャストのヒントが、公式インスタグラムにて公開された。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて7月1日より毎週水曜24時30分放送。U‐NEXTにて6月24日21時より、各話1週間独占先行配信。
【写真】古矢渚による原作コミック『君は夏のなか』書影
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマンガを年間100冊以上読んでいる女性たちを中心に、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」スタッフが厳選した「【2026年最新】BL漫画おすすめ46選＆ランキング！」にも選ばれた人気作品。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化される。
ティザービジュアルは、夏らしい青空をバックに駆け出す二人の男子高校校生、渉と千晴が映し出されている。果たして、渉と千晴を演じるのは誰なのか…？ キャストは近日解禁される。なお、キャストのヒントが、公式インスタグラムにて公開された。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて7月1日より毎週水曜24時30分放送。U‐NEXTにて6月24日21時より、各話1週間独占先行配信。