K-POPボーイグループ史上、デビューから最速で日本3都市ドームツアーを成功させ、さらには海外アーティストとしてデビュー後最速で日本スタジアム公演を達成するなど、日本でもその名を轟かせているENHYPEN。【ライブ写真ギャラリー】『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN SEOUL』彼らにとって4回目となるワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』が、5月1日にソウル・松坡区のオリンピック公園KSPO DOMEにて開幕した。