8日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が阪神・村上頌樹について言及した。同日のDeNA戦に先発した村上は、7回・117球を投げ、5被安打、6奪三振、1与四球、2失点で、今季3敗目。番組MCの谷繁元信氏は「良いピッチングをしているんですけど、勝てないんですよね。今年1イニングあたり17球を投げていて、平均的に球数が多い。リズム的にあんまり点数を取ってもらえていない」と指摘。今