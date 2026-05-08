ウォルト・ディズニー・ジャパンは、エミー賞21冠、ゴールデングローブ賞5冠の人気ドラマシリーズ『一流シェフのファミリーレストラン』の最終シーズン全8話を2026年6月26日より一挙独占配信する。最終シーズンは日本語吹替版も同時配信予定、旧シーズンの吹替版も順次追加されている。あわせて最終シーズンのキービジュアルも公開された。(C) 2026 FX Productions, LLC"> 『一流シェフのファミリーレストラン』の最終シーズン全8