宝塚歌劇団宙組トップスターの桜木みなとが11日発売の『AERA』5月18日号の表紙に登場する。【写真】日本武道館に集結する元宝塚レジェンドスターたち表紙とグラビア、ロングインタビューを収録。インタビューでは、トップスターとしての心境やこれまでの歩み、そして選択に迷ったとき心構えについて語る。美麗グラビアはAERA表紙フォトグラファーの蜷川実花が撮影した。巻頭特集は「50代、人生の『正解』探し」。50代の読者