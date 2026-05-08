神戸は8日、神戸市西区のいぶきの森球技場で公開トレーニングを行った。暫定2位に後退する中、10日にホームで岡山戦。MF郷家友太は首位奪回に向けて、自らの結果にフォーカスした。今季のアウェー岡山戦では復帰後初得点。チームも4―1と快勝した。良い印象は持ちつつも「対戦相手に関係なく結果を残さないといけない立場」とキッパリ。「90分で勝ち点3をもぎ取れるようにやっていかなければいけない」とチームの勝利を大前提