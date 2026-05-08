神戸は8日、神戸市西区のいぶきの森球技場で公開トレーニングを行った。暫定2位に後退する中、10日にホームで岡山戦。MF郷家友太は首位奪回に向けて、自らの結果にフォーカスした。

今季のアウェー岡山戦では復帰後初得点。チームも4―1と快勝した。良い印象は持ちつつも「対戦相手に関係なく結果を残さないといけない立場」とキッパリ。「90分で勝ち点3をもぎ取れるようにやっていかなければいけない」とチームの勝利を大前提とした上で「大樹（佐々木大樹）やマコ（満田誠）も含めて僕ら同世代は悔しい試合が続いているので、個人の流れも断ち切りたい。個人的には数字…ゴールやアシストにこだわりたい」と気持ちを高めた。

ACLE（アジア・チャンピオンズリーグ・エリート）後は、チームとして3試合1得点しか挙げられていない。郷家自身も前節・広島戦では今季初めて出番を与えられなかった。「いつまでもベテランの選手に頼っていられない。数試合前とは違うなというのを見せたい」。これまで数字への渇望を口にしてこなかった背番号5が、再び岡山のネットを揺らし、チームと自身の殻を破る。