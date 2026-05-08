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◎経済統計・イベントなど ◇５月１１日 １０：３０中・消費者物価指数 １０：３０中・生産者物価指数 ２３：００米・中古住宅販売件数 ※米・３年物国債入札 ※ベッセント米財務長官が訪日（１３日まで） ◇５月１２日 ０８：０１英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 ０８：３０日・全世帯家計調査 ０８：５０日・外貨準備高 ０８：５０日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」 ０９：３０