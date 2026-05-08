来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇５月１１日
１０：３０ 中・消費者物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
２３：００ 米・中古住宅販売件数
※米・３年物国債入札
※ベッセント米財務長官が訪日（１３日まで）
◇５月１２日
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０８：３０ 日・全世帯家計調査
０８：５０ 日・外貨準備高
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１６：１５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁がスイス中銀主催の討論会に参加
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２１：３０ 米・消費者物価指数
※日・閣議
※米・１０年物国債入札
◇５月１３日
０３：００ 米・月次財政収支
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１０：３０ 豪・四半期賃金指数
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値）
１８：００ ユーロ・鉱工業生産
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・卸売物価指数
※米・３０年物国債入札
◇５月１４日
０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
０８：５０ 日・マネーストック
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１５：００ 英・鉱工業生産
１５：００ 英・製造業生産指数
１５：００ 英・商品貿易収支
１５：００ 英・貿易収支
２１：３０ 米・小売売上高
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・企業在庫
※インドネシア市場が休場
◇５月１５日
０６：４５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が経済団体主催の討論会に参加
０８：００ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
※日・閣議
※インドネシア市場が休場
◎決算発表・新規上場など
○５月１１日
決算発表：ハウス食Ｇ<2810>，マクニカＨＤ<3132>，オープンＨ<3288>，東急不ＨＤ<3289>，帝人<3401>，イビデン<4062>，日本酸素ＨＤ<4091>，東応化<4186>，住友ベ<4203>，扶桑化学<4368>，メルカリ<4385>，日油<4403>，第一三共<4568>，関西ペ<4613>，ＪＸ金属<5016>，ニチアス<5393>，神戸鋼<5406>，住友鉱<5713>，ニッパツ<5991>，ＴＨＫ<6481>，ダイヘン<6622>，ヒロセ電<6806>，ワークマン<7564>，ヤマハ<7951>，群馬銀<8334>，ほくほくＦＧ<8377>，東京センチュ<8439>，オリックス<8591>，京急<9006>，郵船<9101>，ＪＲ九州<9142>，ＳＢ<9434>ほか
○５月１２日
決算発表：清水建<1803>，ヤクルト<2267>，マクドナルド<2702>，日東紡<3110>，旭化成<3407>，ＳＵＭＣＯ<3436>，花王<4452>，塩野義<4507>，ＵＳＳ<4732>，富士フイルム<4901>，資生堂<4911>，出光興産<5019>，ＡＧＣ<5201>，古河電<5801>，住友電<5802>，しずおかＦＧ<5831>，楽天銀<5838>，ダイキン<6367>，ミネベアミツミ<6479>，パナＨＤ<6752>，ローム<6963>，三菱重<7011>，川重<7012>，横浜ＦＧ<7186>，ゼンショＨＤ<7550>，島津<7701>，オリンパス<7733>，リコー<7752>，りそなＨＤ<8308>，アコム<8572>，東急<9005>，ＫＤＤＩ<9433>，セコム<9735>ほか
○５月１３日
決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，大林組<1802>，大和ハウス<1925>，サントリＢＦ<2587>，マツキヨココ<3088>，三越伊勢丹<3099>，東レ<3402>，レゾナックＨＤ<4004>，三菱ガス<4182>，三菱ケミＧ<4188>，武田<4502>，日本製鉄<5401>，三井金属<5706>，三井海洋<6269>，コクサイエレ<6525>，オムロン<6645>，めぶきＦＧ<7167>，日産自<7201>，いすゞ<7202>，パンパシＨＤ<7532>，スクリン<7735>，大日印<7912>，アシックス<7936>，三井住友ＦＧ<8316>，ふくおかＦＧ<8354>，三井不<8801>，菱地所<8802>，住友不<8830>，ＮＸＨＤ<9147>，光通信<9435>，カプコン<9697>，ＳＢＧ<9984>ほか
※海外企業決算発表：シスコシステムズ，騰訊控股（テンセント），アリババ集団ほか
○５月１４日
決算発表：大成建<1801>，鹿島<1812>，明治ＨＤ<2269>，サッポロＨＤ<2501>，キリンＨＤ<2503>，ネクソン<3659>，住友化<4005>，トレンド<4704>，楽天グループ<4755>，ＥＮＥＯＳ<5020>，ブリヂストン<5108>，ＡＲＣＨＩＯ<543A>，フジクラ<5803>，京都ＦＧ<5844>，三和ＨＤ<5929>，アマダ<6113>，ＳＭＣ<6273>，栗田工<6370>，ダイフク<6383>，堀場製<6856>，シスメックス<6869>，ホトニクス<6965>，ホンダ<7267>，スズキ<7269>，メディパル<7459>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，三井住友トラ<8309>，ソニーＦＧ<8729>，西武ＨＤ<9024>，ＴＢＳＨＤ<9401>，日テレＨＤ<9404>，スクエニＨＤ<9684>，ニトリＨＤ<9843>ほか
※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズほか
○５月１５日
決算発表：長谷工<1808>，キオクシア<285A>，東洋水産<2875>，飯田ＧＨＤ<3291>，ＧＭＯ－ＰＧ<3769>，王子ＨＤ<3861>，日産化<4021>，電通Ｇ<4324>，エーザイ<4523>，テルモ<4543>，日本ペＨＤ<4612>，浜ゴム<5101>，ＴＯＹＯ<5105>，リクルート<6098>，日本郵政<6178>，荏原<6361>，ホシザキ<6465>，かんぽ生命<7181>，ゆうちょ銀<7182>，ＳＵＢＡＲＵ<7270>，ヤマハ発<7272>，朝日インテク<7747>，丸井Ｇ<8252>，クレセゾン<8253>，三菱ＵＦＪ<8306>，千葉銀<8331>，八十二長野<8359>，みずほＦＧ<8411>，三菱ＨＣキャ<8593>，第一ライフ<8750>，Ｔ＆Ｄ<8795>，近鉄ＧＨＤ<9041>，阪急阪神<9042>ほか
出所：MINKABU PRESS
◇５月１１日
１０：３０ 中・消費者物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
２３：００ 米・中古住宅販売件数
※米・３年物国債入札
※ベッセント米財務長官が訪日（１３日まで）
◇５月１２日
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０８：３０ 日・全世帯家計調査
０８：５０ 日・外貨準備高
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１６：１５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁がスイス中銀主催の討論会に参加
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２１：３０ 米・消費者物価指数
※日・閣議
※米・１０年物国債入札
◇５月１３日
０３：００ 米・月次財政収支
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１０：３０ 豪・四半期賃金指数
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値）
１８：００ ユーロ・鉱工業生産
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・卸売物価指数
※米・３０年物国債入札
◇５月１４日
０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
０８：５０ 日・マネーストック
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１５：００ 英・鉱工業生産
１５：００ 英・製造業生産指数
１５：００ 英・商品貿易収支
１５：００ 英・貿易収支
２１：３０ 米・小売売上高
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・企業在庫
※インドネシア市場が休場
◇５月１５日
０６：４５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が経済団体主催の討論会に参加
０８：００ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：５０ 日・国内企業物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
※日・閣議
※インドネシア市場が休場
○５月１１日
決算発表：ハウス食Ｇ<2810>，マクニカＨＤ<3132>，オープンＨ<3288>，東急不ＨＤ<3289>，帝人<3401>，イビデン<4062>，日本酸素ＨＤ<4091>，東応化<4186>，住友ベ<4203>，扶桑化学<4368>，メルカリ<4385>，日油<4403>，第一三共<4568>，関西ペ<4613>，ＪＸ金属<5016>，ニチアス<5393>，神戸鋼<5406>，住友鉱<5713>，ニッパツ<5991>，ＴＨＫ<6481>，ダイヘン<6622>，ヒロセ電<6806>，ワークマン<7564>，ヤマハ<7951>，群馬銀<8334>，ほくほくＦＧ<8377>，東京センチュ<8439>，オリックス<8591>，京急<9006>，郵船<9101>，ＪＲ九州<9142>，ＳＢ<9434>ほか
○５月１２日
決算発表：清水建<1803>，ヤクルト<2267>，マクドナルド<2702>，日東紡<3110>，旭化成<3407>，ＳＵＭＣＯ<3436>，花王<4452>，塩野義<4507>，ＵＳＳ<4732>，富士フイルム<4901>，資生堂<4911>，出光興産<5019>，ＡＧＣ<5201>，古河電<5801>，住友電<5802>，しずおかＦＧ<5831>，楽天銀<5838>，ダイキン<6367>，ミネベアミツミ<6479>，パナＨＤ<6752>，ローム<6963>，三菱重<7011>，川重<7012>，横浜ＦＧ<7186>，ゼンショＨＤ<7550>，島津<7701>，オリンパス<7733>，リコー<7752>，りそなＨＤ<8308>，アコム<8572>，東急<9005>，ＫＤＤＩ<9433>，セコム<9735>ほか
○５月１３日
決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，大林組<1802>，大和ハウス<1925>，サントリＢＦ<2587>，マツキヨココ<3088>，三越伊勢丹<3099>，東レ<3402>，レゾナックＨＤ<4004>，三菱ガス<4182>，三菱ケミＧ<4188>，武田<4502>，日本製鉄<5401>，三井金属<5706>，三井海洋<6269>，コクサイエレ<6525>，オムロン<6645>，めぶきＦＧ<7167>，日産自<7201>，いすゞ<7202>，パンパシＨＤ<7532>，スクリン<7735>，大日印<7912>，アシックス<7936>，三井住友ＦＧ<8316>，ふくおかＦＧ<8354>，三井不<8801>，菱地所<8802>，住友不<8830>，ＮＸＨＤ<9147>，光通信<9435>，カプコン<9697>，ＳＢＧ<9984>ほか
※海外企業決算発表：シスコシステムズ，騰訊控股（テンセント），アリババ集団ほか
○５月１４日
決算発表：大成建<1801>，鹿島<1812>，明治ＨＤ<2269>，サッポロＨＤ<2501>，キリンＨＤ<2503>，ネクソン<3659>，住友化<4005>，トレンド<4704>，楽天グループ<4755>，ＥＮＥＯＳ<5020>，ブリヂストン<5108>，ＡＲＣＨＩＯ<543A>，フジクラ<5803>，京都ＦＧ<5844>，三和ＨＤ<5929>，アマダ<6113>，ＳＭＣ<6273>，栗田工<6370>，ダイフク<6383>，堀場製<6856>，シスメックス<6869>，ホトニクス<6965>，ホンダ<7267>，スズキ<7269>，メディパル<7459>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，三井住友トラ<8309>，ソニーＦＧ<8729>，西武ＨＤ<9024>，ＴＢＳＨＤ<9401>，日テレＨＤ<9404>，スクエニＨＤ<9684>，ニトリＨＤ<9843>ほか
※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズほか
○５月１５日
決算発表：長谷工<1808>，キオクシア<285A>，東洋水産<2875>，飯田ＧＨＤ<3291>，ＧＭＯ－ＰＧ<3769>，王子ＨＤ<3861>，日産化<4021>，電通Ｇ<4324>，エーザイ<4523>，テルモ<4543>，日本ペＨＤ<4612>，浜ゴム<5101>，ＴＯＹＯ<5105>，リクルート<6098>，日本郵政<6178>，荏原<6361>，ホシザキ<6465>，かんぽ生命<7181>，ゆうちょ銀<7182>，ＳＵＢＡＲＵ<7270>，ヤマハ発<7272>，朝日インテク<7747>，丸井Ｇ<8252>，クレセゾン<8253>，三菱ＵＦＪ<8306>，千葉銀<8331>，八十二長野<8359>，みずほＦＧ<8411>，三菱ＨＣキャ<8593>，第一ライフ<8750>，Ｔ＆Ｄ<8795>，近鉄ＧＨＤ<9041>，阪急阪神<9042>ほか
出所：MINKABU PRESS