【モデルプレス＝2026/05/08】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月7日、自身のInstagramを更新。同グループのビジュアル撮影のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】指原プロデュース28歳美女、抜群スタイル際立つドレス姿◆大谷映美里、ショッキングピンクドレス姿披露投稿されたのは、背中に大ぶりなリボンをあしらった華やかなショッキングピンクのミニ丈ドレス姿。投