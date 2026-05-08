＝LOVEメンバー、美脚＆デコルテ際立つドレス姿 国立競技場公演ビジュアル撮影裏側に反響「マリーちゃんみたい」「過去一似合う」
【モデルプレス＝2026/05/08】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月7日、自身のInstagramを更新。同グループのビジュアル撮影のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース28歳美女、抜群スタイル際立つドレス姿
投稿されたのは、背中に大ぶりなリボンをあしらった華やかなショッキングピンクのミニ丈ドレス姿。投稿で大谷は、「イコラブ国立のビジュアル撮影のおふしょ 」として同グループが6月20日・21日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催するライブ「Beyond “KYUN”◆（※◆はハートマーク）」のビジュアル撮影の様子を明かした。
この投稿を受け、SNS上では「かわいいが詰まってる」「過去一似合う」「美しくて見惚れた」など絶賛の声が相次いだ。また、大谷はプライベートで猫を2匹飼っており、猫好きを公言していることから、「衣装がマリーちゃんみたいでかわいい」といった声も寄せられた。（modelpress編集部）
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◆大谷映美里、ショッキングピンクドレス姿披露
投稿されたのは、背中に大ぶりなリボンをあしらった華やかなショッキングピンクのミニ丈ドレス姿。投稿で大谷は、「イコラブ国立のビジュアル撮影のおふしょ 」として同グループが6月20日・21日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催するライブ「Beyond “KYUN”◆（※◆はハートマーク）」のビジュアル撮影の様子を明かした。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿を受け、SNS上では「かわいいが詰まってる」「過去一似合う」「美しくて見惚れた」など絶賛の声が相次いだ。また、大谷はプライベートで猫を2匹飼っており、猫好きを公言していることから、「衣装がマリーちゃんみたいでかわいい」といった声も寄せられた。（modelpress編集部）
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