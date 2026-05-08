Maverick Momとライフスタイルブランド「Kodak Apparel（コダック アパレル）」による東海エリア初の長期POP UPストアにて、4月28日(火)から5月12日(火)までの期間特別企画「Creative Moments：2WEEKS JACK」を展開中。本プロジェクトのスペシャルムービー(本編映像)が公開となった。本映像には、5月13日(水)発売の1stフルアルバム『Travessia』収録曲「G.A.P.P.A」を使用。Maverick MomがKodak Apparelのアイテムをまといながら過