東京株式市場ではプライム市場のＡＩ・半導体関連の主力銘柄が利食われ日経平均株価は前引け時点で６５９円安と下値を試す展開となったが、一方で同関連の中小型株などに投資資金が回り、東証グロース市場２５０指数は大幅続伸した。グロース２５０は一時８２６．２９まで水準を切り上げ４月２１日につけた年初来高値８０５．６０を上回り新値圏に浮上している。日経平均は前日に歴代最高の上げ幅となる３３２０円高