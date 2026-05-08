ミニストップは、韓国で人気の野菜パン「カムジャパン」をモチーフにした、「じゃがいもまん(カムジャパン風)」を2026年5月7日から発売している。おためしセールとして発売から8日間、ミニストップ予定本体価格から30円引きで販売している。◆じゃがいもまん(カムジャパン風)本体価格:188円(税込価格203.04円)→2026年5月7日〜5月14日は、おためしセール期間として本体価格158円(税込価格170.64円)で販売する。エネルギー:212kcal