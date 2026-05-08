日本マクドナルドは、5月15日から全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）で、ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」、ハッピーセット「ちいかわ」、ほんのハッピーセット「スイミー」、ほんのハッピーセット「運ぶ乗りもの」を期間限定で販売する。【画像23点はこちら】ハッピーセット「ちいかわ」「へんしん！マクドナルドロボ」、シールブック「スイミー」など人気集中が見込まれる「ちいかわ」については、第1弾発売