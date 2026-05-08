射水市の新湊漁港できょう、シロエビ漁を間近で見学できる観光船が、3年ぶりに運航を再開しました。観光船は「富山湾しろえび倶楽部」が2020年から運航しています。しかし、ここ2年間は能登半島地震の影響で記録的な不漁に見舞われて、運航を休止していました。きょうのシロエビ漁は沖合およそ3キロで行われ、乗客は綱を海に入れるところから水揚げ作業までを、2時間にわたって見学しました。また、シロエビをその場で味わうと笑顔