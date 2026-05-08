ＨＯＤＬ１が大幅続伸している。この日、ＡＩ経営管理エージェント事業を開始したと発表しており、好材料視されている。 同事業は、中期経営計画で掲げた新規事業創出の一環で、自社グループで実証した自動化基盤を、同様の課題を抱える上場企業及び中堅企業向けにパッケージ化して提供するもの。リアルタイムな経営管理を少人数でも回せるようにするサービスで、既存の会計・経費精算・文書管理な