ＨＯＤＬ１<2345.T>が大幅続伸している。この日、ＡＩ経営管理エージェント事業を開始したと発表しており、好材料視されている。



同事業は、中期経営計画で掲げた新規事業創出の一環で、自社グループで実証した自動化基盤を、同様の課題を抱える上場企業及び中堅企業向けにパッケージ化して提供するもの。リアルタイムな経営管理を少人数でも回せるようにするサービスで、既存の会計・経費精算・文書管理などの基幹システムを置き換えるものではなく、それらを横断して請求書確認、仕訳作成、連結決算及び経営レポート作成などの業務プロセスを橋渡しして支援するという。第１段階として経理関連機能及び経営ダッシュボードを中核領域とし、既存ＳａａＳ間の連携を対象に提供を開始するとしている。



出所：MINKABU PRESS