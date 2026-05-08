Signature S550 ナイコムは、米GRADOのオープン型ヘッドフォン「Signature S550」を8日に発売した。価格は154,000円。通常モデルは入力プラグ3.5mmのケーブルが付属するが、6月には4.4mmバランスケーブル付属モデルと、4pin XLRバランスケーブル付属モデルも発売する。価格は同額。 上位ラインであるSignature Lineの第4弾モデル。このシリーズは、素材選定、リスニング評価、音響設計の積