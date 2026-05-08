本日5月8日（金）放送の『ミュージックステーション』には、8組のアーティストが登場。Mrs. GREEN APPLEはNHK連続テレビ小説の主題歌『風と町』を披露する。【写真】Mrs. GREEN APPLE、Snow Man、＝LOVE…本日出演のアーティスト全8組同楽曲について、「“風はただ知っている”という一節にもある通り、どんなに辛いことや悲しいこと、逆に楽しいことがあったとしても、風が全部知ってくれているんだ。見てくれているんだという事