『Mステ』に初登場含む豪華8組が出演！17年ぶりの登場となる沖縄のロックバンドも

本日5月8日（金）放送の『ミュージックステーション』には、8組のアーティストが登場。

Mrs. GREEN APPLEはNHK連続テレビ小説の主題歌『風と町』を披露する。

【写真】Mrs. GREEN APPLE、Snow Man、＝LOVE…本日出演のアーティスト全8組

同楽曲について、「“風はただ知っている”という一節にもある通り、どんなに辛いことや悲しいこと、逆に楽しいことがあったとしても、風が全部知ってくれているんだ。見てくれているんだという事実があるだけでどこか心が軽くなる。聴いていただく皆さんにもそんな気持ちになってほしいなという思いを込めました」と若井滉斗。

大森元貴も「朝ドラ主題歌ということで毎日聴ける優しい音楽を心がけました。風が優しく吹くような、そんな心地が伝わればと思います」と、藤澤涼架も「変わりゆく街や人と時代の流れの中でも、風がこれまでの人生を見守ってくれてるのかもしれないな、と、そっと温かい気持ちになれる曲です」と語っている。

また、大森はソロとして3度目のMステ出演、日本テレビ系『news zero』のテーマ曲『催し』をテレビ初披露する。

「疾走感と鋭利」を込めたという今回の楽曲――大森は「ロックテイストな楽曲ですので、バチバチにキメたいと思います」と話し、「ミセスと共演！Mステ嬉しい！ミセス優しい！催し楽しい！」とメッセージを寄せた。

◆Snow Manは宮舘涼太主演ドラマの主題歌を披露

Snow Manは、宮舘涼太主演ドラマ、オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌『SAVE YOUR HEART』を披露する。

「疾走感のあるサウンドや“守る”という歌詞、振り付けのハートマークに注目していただきたいです」と宮舘。

向井康二は「舘様のドラマの主題歌なので、ドラマのポーズが入っていたり、Snow Manのロボットっぽいダンスにも注目してください」、深澤辰哉も「Snow Manらしさ全開のラブソング楽しんでください」と呼びかけている。

ほかにも、指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ、＝LOVEは4月1日リリースのシングル収録の2曲を披露。

Mステ17年ぶりの出演となる沖縄のロックバンド・かりゆし58は代表曲『アンマー』を。

THE RAMPAGEは、韓国累計動員4,000万人超えのメガヒットシリーズ『犯罪都市』の日本オリジナルストーリー映画となる『TOKYO BURST-犯罪都市-』の主題歌『BLACK TOKYO』をパフォーマンスする。

BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション「No No Girls」ファイナリストのひとりで、今年1月にソロデビューを果たしたシンガーソングライター・ふみのは、ちゃんみな主宰新レーベル 第1弾アーティストとして、Mステ初登場。木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』の主題歌『よくあるはなし』を披露する。

“結成約1周年”を迎える5月7日にメジャーデビューを果たしたROIROMは、デビュー曲の『CLASSIC WAVE』を披露する。

◆出演アーティスト

＝LOVE：『劇薬中毒』『お姫様の作り方』

大森元貴：『催し』

かりゆし58：『アンマー』

THE RAMPAGE：『BLACK TOKYO』

Snow Man：『SAVE YOUR HEART』

ふみの：『よくあるはなし』

Mrs. GREEN APPLE：『風と町』

ROIROM：『CLASSIC WAVE』