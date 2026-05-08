スズキ新型SUV「アクロス」先行発売！スズキのオランダ現地法人は、2026年5月1日にミドルサイズSUVの「新型アクロス（Across）」を同国で先行発売しました。日本国内では正規販売されていないモデルですが、実は日本のドライバーにとっても非常に馴染み深い“あるクルマ”の兄弟車あたります。【画像】スズキの新型「アクロス」 画像で見る！（20枚）新型アクロスの基本構造は、トヨタが世界中で大ヒットさせている人気SUV「