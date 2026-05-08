「京都新聞杯・Ｇ２」（９日、京都）昨年のショウヘイなど、過去５年で３勝を挙げる友道師×川田のコンビ。今年も素質馬エムズビギンで“ダービー最終便”に挑む。２４年１歳セレクトセールで史上最高額となる５億９０００万円（税抜き）で取引されたダイヤの原石。生涯一度の夢舞台へ、ラストチャンスをつかみ取る。２戦目の未勝利戦を快勝し、格上挑戦したきさらぎ賞が頭差２着と確かな素質を示す内容。３着馬がフローラＳ