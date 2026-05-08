「京都新聞杯・Ｇ２」（９日、京都）

昨年のショウヘイなど、過去５年で３勝を挙げる友道師×川田のコンビ。今年も素質馬エムズビギンで“ダービー最終便”に挑む。２４年１歳セレクトセールで史上最高額となる５億９０００万円（税抜き）で取引されたダイヤの原石。生涯一度の夢舞台へ、ラストチャンスをつかみ取る。

２戦目の未勝利戦を快勝し、格上挑戦したきさらぎ賞が頭差２着と確かな素質を示す内容。３着馬がフローラＳを制したラフターラインズ、６着馬が青葉賞覇者ゴーイントゥスカイ、そして７着馬ローベルクランツも毎日杯で２着と、負かした相手の次走結果がレースレベルの高さを物語る。

前走後は皐月賞を見送り、成長を促しながらここに照準を合わせてきた。１週前は川田を背に栗東ＣＷ６Ｆ８０秒５−１０秒８をマークし、３頭併せで最先着。今週は坂路で態勢を整え、調整は順調そのものだ。「先週、久しぶりにまたがってもらった川田騎手が『成長を感じます』と言ってくれた。以前よりもケイコで動けるようになり、徐々に体もしっかりしてきました」と友道師。ここにきて心身ともに上昇ムードが漂っている。

ダービー行きを確実なものにするには２着以内がノルマ。「前向きなところがあるので、走ってみないとという部分はありますが、血統的には距離は持つと思います」と指揮官。キタサンブラック産駒の超高額馬が“最強タッグ”で秘めるポテンシャルを解き放つ。