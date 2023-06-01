◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第1日（2026年5月7日茨城県茨城GC西C（6718ヤード、パー72））ツアー初優勝を目指すプロ2年目の大久保柚季（22＝加賀電子）が3バーディー、1ボギーの70で回り、首位と2打差の2位につけた。昨季下部ツアー賞金女王に輝いた逸材が、大会史上7人目の「初出場優勝」に向けて好スタートを切った。同じくツアー未勝利の福山恵梨（33＝松辰）が68をマークし単独トップに立った。