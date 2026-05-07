サレ妻3人が同盟を組み、浮気した夫たちに交換復讐を果たす！ 水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時）。復讐サレル側の浮気夫のひとり、結婚しても女遊びがやめられない早乙女樹を演じる郄松アロハさん（超特急）にインタビュー。超特急では“真っ直ぐ担当”の郄松さんが、クズ夫をどう演じるのか!?【動画】ついに復讐が始まる！郄松アロハ出演「サレタ側の復讐」見逃し配信中樹