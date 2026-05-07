“真っ直ぐ担当”眈哨▲蹈蓮嵜兇蠕擇辰道廚いり“クズ男”になりきれました」：サレタ側の復讐
サレ妻3人が同盟を組み、浮気した夫たちに交換復讐を果たす！ 水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時）。復讐サレル側の浮気夫のひとり、結婚しても女遊びがやめられない早乙女樹を演じる郄松アロハさん（超特急）にインタビュー。超特急では“真っ直ぐ担当”の郄松さんが、クズ夫をどう演じるのか!?
【動画】ついに復讐が始まる！郄松アロハ出演「サレタ側の復讐」見逃し配信中
――郄松さんが演じるのは、復讐同盟を結成したサレ妻のひとり・早乙女麗奈（矢吹奈子）の夫で、美容系の会社を経営する早乙女樹。以前とは髪色も違いますが、妻を愛しながらも女遊びがやめられない樹役は、どのように作っていきましたか？
「撮影前までは金髪でしたが、樹のキャラクターとして女遊びがひどくて金髪だとチャラくなりすぎてしまうかもしれないと、監督と話し合いながら今の髪型と髪色に落ち着きました。樹は美容系の会社の経営者なので“爽やかさ”は必要だと思い、そこは意識しています。
僕は超特急では“真っ直ぐ担当”で曲がったことが嫌いなんです。だから、樹に関して個人的には許せないことばかりですね。理由や原因があって浮気を繰り返しているわけではなく、単純に女性好きからの浮気なんです。自分が演じる役とはいえ許せないし、腹立たしい男です。しかも妻の麗奈がとてもかわいらしい女性で。『あなたのために可愛くいるんだよ』と言ってくれる妻をないがしろにするなんてありえない話です。
男女限らず不倫をする原因は、それぞれに理由があると思います。理由がわかれば、まだ解決策も当人同士で探れる可能性はあって、“復讐”という過激なことにまで至らなかったかもしれない。でも樹はダメです。麗奈をかわいいと思っているし、大切にもしている。でも女遊びが好きで止められてないって、僕からすると許せないです」
――ここまで自分とはかけ離れた思考の人物を理解して演じていくのは大変じゃないですか？
「そこが一番悩んでいました。撮影に入る前は、樹がありえなさすぎて、演じていてもどこか拒絶反応が出てしまうんじゃないかと心配になりました。でも、逆に振り切ってしまえたので思いきり“クズ男”になりきれました（笑）。
ただ、樹の場合は写真で浮気が判明するので、動きや言葉がない中で、写真でいかに浮気感を出すか。麗奈と同盟を組んだ奈津子（水崎綾女）、佳乃（篠田麻里子）と会うシーンで、いかにクズっぷりを出せるかが難しかったです」
――妻の麗奈を演じる矢吹奈子さんとは初共演ですが、印象を教えてください。
「僕にとって、以前からよく知っているスーパースターです。日本人が韓国で人気を得るという、すごいことを成し遂げた方。とてもリスぺクトしています。そんな矢吹さんと夫婦役を演じられるのはプレッシャーもありますが、しっかり演じていきたいと思います」
――本作の浮気夫たちは完全アウトですが、郄松さんにとって“どこからが浮気”だと思いますか？
「わからないんですよね…どこからが浮気なんでしょうか？ たぶん僕は相手のことが好きだったら、どこまでも許してしまうと思うんです。樹のようなことをされたとしても………それはやっぱり嫌ですね（笑）。理由も気持ちもない浮気ですから。例えば『あなたに魅力がないから浮気をした』と言われたら、自分がダメだったんだなと思える。でも、樹のような浮気はダメです！」
水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時）第1〜3話と最新話は「TVer」、「ネットもテレ東」で見逃し配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【プロフィール】
郄松アロハ（たかまつ・あろは）
2000年10月26日生まれ。神奈川県出身。2022年、メインダンサー&バックボーカルグループ超特急に加入。13号車 真っ直ぐ担当。俳優として、W主演を務めた映画「純愛上等！」（2026年公開）、ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（日本テレビ系）、「恋をするなら二度目が上等」、「初めましてこんにちは、離婚してください」（共にMBS）などに出演。超特急は、23rd シングル「ガチ夢中！」が5月13日（水）リリース。6月から全国アリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT」、11月25日（水）には初の東京ドーム公演を敢行。
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樹について「個人的には許せないことばかり」
――郄松さんが演じるのは、復讐同盟を結成したサレ妻のひとり・早乙女麗奈（矢吹奈子）の夫で、美容系の会社を経営する早乙女樹。以前とは髪色も違いますが、妻を愛しながらも女遊びがやめられない樹役は、どのように作っていきましたか？
「撮影前までは金髪でしたが、樹のキャラクターとして女遊びがひどくて金髪だとチャラくなりすぎてしまうかもしれないと、監督と話し合いながら今の髪型と髪色に落ち着きました。樹は美容系の会社の経営者なので“爽やかさ”は必要だと思い、そこは意識しています。
僕は超特急では“真っ直ぐ担当”で曲がったことが嫌いなんです。だから、樹に関して個人的には許せないことばかりですね。理由や原因があって浮気を繰り返しているわけではなく、単純に女性好きからの浮気なんです。自分が演じる役とはいえ許せないし、腹立たしい男です。しかも妻の麗奈がとてもかわいらしい女性で。『あなたのために可愛くいるんだよ』と言ってくれる妻をないがしろにするなんてありえない話です。
男女限らず不倫をする原因は、それぞれに理由があると思います。理由がわかれば、まだ解決策も当人同士で探れる可能性はあって、“復讐”という過激なことにまで至らなかったかもしれない。でも樹はダメです。麗奈をかわいいと思っているし、大切にもしている。でも女遊びが好きで止められてないって、僕からすると許せないです」
――ここまで自分とはかけ離れた思考の人物を理解して演じていくのは大変じゃないですか？
「そこが一番悩んでいました。撮影に入る前は、樹がありえなさすぎて、演じていてもどこか拒絶反応が出てしまうんじゃないかと心配になりました。でも、逆に振り切ってしまえたので思いきり“クズ男”になりきれました（笑）。
ただ、樹の場合は写真で浮気が判明するので、動きや言葉がない中で、写真でいかに浮気感を出すか。麗奈と同盟を組んだ奈津子（水崎綾女）、佳乃（篠田麻里子）と会うシーンで、いかにクズっぷりを出せるかが難しかったです」
――妻の麗奈を演じる矢吹奈子さんとは初共演ですが、印象を教えてください。
「僕にとって、以前からよく知っているスーパースターです。日本人が韓国で人気を得るという、すごいことを成し遂げた方。とてもリスぺクトしています。そんな矢吹さんと夫婦役を演じられるのはプレッシャーもありますが、しっかり演じていきたいと思います」
――本作の浮気夫たちは完全アウトですが、郄松さんにとって“どこからが浮気”だと思いますか？
「わからないんですよね…どこからが浮気なんでしょうか？ たぶん僕は相手のことが好きだったら、どこまでも許してしまうと思うんです。樹のようなことをされたとしても………それはやっぱり嫌ですね（笑）。理由も気持ちもない浮気ですから。例えば『あなたに魅力がないから浮気をした』と言われたら、自分がダメだったんだなと思える。でも、樹のような浮気はダメです！」
水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時）第1〜3話と最新話は「TVer」、「ネットもテレ東」で見逃し配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【プロフィール】
郄松アロハ（たかまつ・あろは）
2000年10月26日生まれ。神奈川県出身。2022年、メインダンサー&バックボーカルグループ超特急に加入。13号車 真っ直ぐ担当。俳優として、W主演を務めた映画「純愛上等！」（2026年公開）、ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（日本テレビ系）、「恋をするなら二度目が上等」、「初めましてこんにちは、離婚してください」（共にMBS）などに出演。超特急は、23rd シングル「ガチ夢中！」が5月13日（水）リリース。6月から全国アリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT」、11月25日（水）には初の東京ドーム公演を敢行。
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