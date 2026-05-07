大分市の楊志館高校で道具への感謝を込める包丁入魂式が行われ、調理師を目指す生徒が本格的な実習をスタートしました。 【写真を見る】楊志館高校で「包丁入魂式」調理科1年生が決意新たに実習スタート大分 楊志館高校では調理科の1年生を対象に実習中の安全を祈願し、調理道具に感謝する包丁入魂式を毎年この時期に行っています。 式には新入生およそ70人が出席し、一人ひとりの名前が刻印された包丁を受け取