キーエンス傘下のメイカーズは7日、小型のUSB充電器「SOLIDZ Power Charger Model XS」を発売した。 価格は2640円。Amazon.co.jpで購入できる。 最大30W出力対応の充電器で、USB Type-C端子を1つ備える。 重さは約44g、大きさは約27.8×35.5×30.9mmと小型、軽量なのが同機の特徴の1つ。GaN素材の採用で、小型ながらUSB Power Delivery（USB PD）3.1とPPS（Programmable Power Supply）に対応し、