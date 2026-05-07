カッパ・クリエイト（横浜市西区）の回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、「食べ放題」の新メニュー「旬ネタ！期間限定セット」を5月7日に販売開始します。【えっ？】わかりやすい！平日限定クーポン割引の対象メニューを一挙にチェック！新メニューは、「大切りサーモン」「大切り中とろ」「50％増量 甘海老にぎり」「牛カルビ＆コーンペッパー（二貫）」「茶碗蒸し」がセットになっています。食べ放題は同日か