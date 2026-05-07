記事ポイントIT人材が不在でもDX運用が定着する実務代行型支援サービスが登場リピート率95%・利用企業の100%が業務効率化を実感と回答建設・製造・物流など現場業務が中心の中小企業に対応 ITツールを導入したのに現場で活用されない「DX導入倒れ」は、多くの中小企業が直面する共通の課題です。4Stellaは、DX（システム導入）とBPO（業務代行）を一体で提供する実務代行型DX支援サービス「スマレディDX」の提供を開始します