神奈川・川崎市の女性死亡ひき逃げ事件で、54歳の男が逮捕されました。運送業の姥貝晴樹容疑者（54）は6日午前2時過ぎ、川崎市中原区の路上で、市内に住む日野敬子さん（55）をひき逃げし、死亡させた疑いがもたれています。姥貝容疑者は、調べに対して「事故は認めるが、ガードレールにぶつかっただけ」と容疑を否認していると言うことです。