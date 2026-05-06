【J1百年構想リーグ EAST第15節】(U等々力)川崎F 1-0(前半0-0)東京V<得点者>[川]脇坂泰斗(73分)主審:Damian Kos└川崎Fが待望の9戦ぶり無失点勝利! キャプテン脇坂泰斗が執念の決勝ミドル、東京Vは4連勝ならず