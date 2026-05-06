現地メディアは「パフォーマンスにほとんど疑いの余地はない」と評価するが…(C)Getty Imagesフェイエノールトの上田綺世は今季終了後、海外クラブへの移籍の可能性が浮上している。ここまで25ゴールをマークし、エールディビジ得点ランクトップに立つ日本人ストライカーにはプレミアリーグクラブからの関心も報じられ、さらなるステップアップを図るとの見方も強い。そしてもちろん、その去就はオランダ国内でも大きな話題とな