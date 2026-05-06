【J1百年構想リーグ WEST第15節】(ベススタ)福岡 1-1(PK5-4)京都<得点者>[福]サニブラウン・ハナン(74分)[京]ラファエル・エリアス(28分)<警告>[福]見木友哉(36分)、岡哲平(45分+2)、塚原真也(90分+3)[京]新井晴樹(67分)、エンリケ・トレヴィザン(80分)主審:谷本涼└サニブラウンが圧巻ヘッドで同点弾!! 福岡は京都とのPK戦を制して勝ち点2ゲット