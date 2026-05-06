ヒツジの毛刈り提供：渋川動物公園 岡山県玉野市の渋川動物公園で、2026年5月16日からヒツジの毛刈り体験イベントが行われます。 毎年、ヒツジの熱中症対策として行われるものです。動物園のスタッフが、作業が難しいところをバリカンで刈った後、参加者がハサミを使って毛刈りを体験します。1頭のヒツジから約3kgの毛が取れ、参加者は持ち帰ることができます。 ヒツジの毛刈り体験は、5月16日から31日までの土・日曜