明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第15節が6日に行われ、FC東京とジェフユナイテッド千葉が対戦した。4連勝で首位の鹿島アントラーズと勝ち点差「2」に縮めた2位FC東京が、PK戦含めて5連敗中の最下位・千葉を『味の素スタジアム』に迎えての一戦。試合が動いたのは6分、千葉が先制に成功する。ハーフウェーライン付近でボールを奪ってカウンターを展開。イサカ・ゼインがドリブルからクロスを送り、ゴール前のカル