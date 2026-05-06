FC東京が痛恨の敗戦…最下位千葉、3発完勝で6試合ぶり白星！
明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第15節が6日に行われ、FC東京とジェフユナイテッド千葉が対戦した。
4連勝で首位の鹿島アントラーズと勝ち点差「2」に縮めた2位FC東京が、PK戦含めて5連敗中の最下位・千葉を『味の素スタジアム』に迎えての一戦。試合が動いたのは6分、千葉が先制に成功する。ハーフウェーライン付近でボールを奪ってカウンターを展開。イサカ・ゼインがドリブルからクロスを送り、ゴール前のカルリーニョス・ジュニオが合わせて押し込んだ。
その後はお互いに決定機を作り出すなか、FC東京は40分に稲村隼翔がゴールネットを揺らしたものの、オフサイドで得点は認められない。千葉の1点リードで折り返す。
後半も拮抗したせめぎ合いが続くなか、73分に千葉が大きな追加点を獲得する。左サイドから呉屋大翔がクロスを送ると、ニアに飛び込んで合わせた石川大地のヘディングシュートはポストに直撃。それでも、こぼれ球を姫野誠が押し込んだ。
79分、千葉がFC東京を突き放す3点目を奪う。ペナルティエリア手前でフリーキックを獲得し、キッカーの日高大が左足で放ったボールは弧を描いてゴール左上に吸い込まれた。
千葉は最後の最後にエドゥアルドのハンドによるPKを取られたかと思われたが、主審のオンフィールドレビューで判定が変わりことなきを得る。千葉が3−0のまま試合は終了し、FC東京の連勝は「4」でストップ。千葉は6試合ぶり勝利となった。次節は10日に行われ、FC東京は東京ヴェルディと、千葉はFC町田ゼルビアと対戦する。
【スコア】
FC東京 0−3 ジェフユナイテッド千葉
【得点者】
0−1 6分 カルリーニョス・ジュニオ（千葉）
0−2 73分 姫野誠（千葉）
0−3 79分 日高大（千葉）
4連勝で首位の鹿島アントラーズと勝ち点差「2」に縮めた2位FC東京が、PK戦含めて5連敗中の最下位・千葉を『味の素スタジアム』に迎えての一戦。試合が動いたのは6分、千葉が先制に成功する。ハーフウェーライン付近でボールを奪ってカウンターを展開。イサカ・ゼインがドリブルからクロスを送り、ゴール前のカルリーニョス・ジュニオが合わせて押し込んだ。
後半も拮抗したせめぎ合いが続くなか、73分に千葉が大きな追加点を獲得する。左サイドから呉屋大翔がクロスを送ると、ニアに飛び込んで合わせた石川大地のヘディングシュートはポストに直撃。それでも、こぼれ球を姫野誠が押し込んだ。
79分、千葉がFC東京を突き放す3点目を奪う。ペナルティエリア手前でフリーキックを獲得し、キッカーの日高大が左足で放ったボールは弧を描いてゴール左上に吸い込まれた。
千葉は最後の最後にエドゥアルドのハンドによるPKを取られたかと思われたが、主審のオンフィールドレビューで判定が変わりことなきを得る。千葉が3−0のまま試合は終了し、FC東京の連勝は「4」でストップ。千葉は6試合ぶり勝利となった。次節は10日に行われ、FC東京は東京ヴェルディと、千葉はFC町田ゼルビアと対戦する。
【スコア】
FC東京 0−3 ジェフユナイテッド千葉
【得点者】
0−1 6分 カルリーニョス・ジュニオ（千葉）
0−2 73分 姫野誠（千葉）
0−3 79分 日高大（千葉）
【ゴール動画】FC東京vs千葉
開始早々、カウンター一閃⚡— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 6, 2026
イサカ ゼインの鋭いドリブルから
🇧🇷カルリーニョス ジュニオが右足ダイレクト！
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚FC東京×千葉
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN pic.twitter.com/zQ3KWh3J3j
“22歳差対決”を制した！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 6, 2026
最後は39歳レジェンドとの
セカンドボール争いに競り勝つ🔥
17歳・姫野誠が百年構想リーグ初ゴール‼️
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚FC東京×千葉
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/gJm2KYY4GO