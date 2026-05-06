【写真】シボレーを運転する松倉海斗のドライブショット Travis Japanの松倉海斗が自身のInstagramで、運転姿などアメリカで撮影した写真を披露した。 ■松倉海斗がアメリカでシボレーを運転 松倉は「あめりか。いぇあ。us」と綴り、4点の写真を投稿。 続けて「ひだりはんどる。いぇあ」とピースサインの絵文字を添えて記したように、写真は松倉が左ハンドルの車を運転するショットから始まる。 2枚目