「彼氏感すごい」「いつもより大人っぽい」Travis Japan・松倉海斗が運転姿を披露！「運転姿めろい」「横顔大優勝」の声、松島聡もコメント寄せる

【写真】シボレーを運転する松倉海斗のドライブショット

Travis Japanの松倉海斗が自身のInstagramで、運転姿などアメリカで撮影した写真を披露した。

■松倉海斗がアメリカでシボレーを運転

松倉は「あめりか。いぇあ。us」と綴り、4点の写真を投稿。

続けて「ひだりはんどる。いぇあ」とピースサインの絵文字を添えて記したように、写真は松倉が左ハンドルの車を運転するショットから始まる。

2枚目は、“ROUTE66”の路面ペイントとの記念撮影。3枚目はメンバーと思しきシルエット写真。4枚目は夕焼けショットを披露した。

Travis Japanのトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日よりディズニープラスにて独占配信がスタートしており、それにちなんでアメリカを訪れた時の写真を披露したようだ。

この投稿には、timeleszの松島聡もコメントを寄せ、「シボレー選ぶ辺りがセンス感じる」とコメントを寄せていた。

また、フォロワーからも「横顔大優勝」「左ハンドルで運転するまちゅカッコ良すぎ」「彼氏感すごい」「運転姿めろい」「いつもより大人っぽい」「エモい写真撮るの上手」「助手席からのショット、ドキッとする！」「絶対にないのに、助手席に座った記憶が蘇った」などのコメントが寄せられた。

■写真：シボレーを運転する松倉海斗のドライブショット