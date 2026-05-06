不動産の情報メディア「AlbaLink」（東京都江東区）が、全国の男女500人を対象に「地方の築古戸建てに関する意識調査」を行い、結果をランキング形式で紹介しています。調査は、4月3日、女性362人と男性138人の計500人にインターネットで実施。回答者の年代は20代が17.4％、30代が29.2％、40代が30.0％、50代が17.8％、60代以上が5.6％でした。【えっ！】500人が考える「地方の築古戸建て」のメリット＆デメリットが本音すぎる