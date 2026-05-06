不動産の情報メディア「AlbaLink」（東京都江東区）が、全国の男女500人を対象に「地方の築古戸建てに関する意識調査」を行い、結果をランキング形式で紹介しています。

調査は、4月3日、女性362人と男性138人の計500人にインターネットで実施。回答者の年代は20代が17.4％、30代が29.2％、40代が30.0％、50代が17.8％、60代以上が5.6％でした。

【えっ！】500人が考える「地方の築古戸建て」のメリット＆デメリットが本音すぎる！ 意外な盲点も！

まず、男女500人に「地方の築古戸建てに住むのはありかなしか」を聞いたところ、「積極的に検討したい」が8.4％、「条件次第であり」が53.4％で、計61.8％という結果に。同社は、「『条件次第であり』という人だけでも半数を超えていて、住みやすい環境であれば地方の築古戸建ても十分に検討されることがわかりました」と伝えています。

地方の築古戸建てのメリットについても質問すると、3位は「住宅コストが低い」（15.4％）、2位は「隣家と距離がある」（15.8％）、1位は「敷地が広い」（58.6％）という結果でした。

また、地方の築古戸建てに住む際のハードルについても調査。3位は「将来的に売りにくい」（16.4％）、2位は「生活が不便」（18.2％）、1位は「維持管理の負担が大きい」（42.6％）という結果でした。

同社は調査結果を受けて、「地方の築古戸建てには『広さ』『静かでのんびりした環境』『初期コストの安さ』といった魅力があるとわかりました。一方で『維持管理の負担』『利便性への不安』といったリスクも。初期コストが安くても修繕費がたくさんかかれば、トータルコストは高くなってしまいます。また静かでのんびりした環境には、交通や買い物の利便性が悪いといったリスクもあります」とコメント。

続けて、「地方の築古物件を検討する場合には、まずメリットの裏にはリスクもあることを認識し、自身の『リスクの許容範囲』を考えましょう。その上で、できるだけメリットを大きくしながら、リスクは抑えられる住宅を選ぶことが重要です」とアドバイスも添えていました。