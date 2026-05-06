◆米大リーグジャイアンツ５―１０パドレス（５日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）パドレスと総額１５００万ドル（約２３億５０００万円）の４年契約を結んだ宋成文（ソン・ソンムン）内野手（２９）が、敵地のジャイアンツ戦でメジャー２試合目で「９番・二塁」で初の先発出場。４回に逆転の２点二塁打を放って、チームを勝利に導いた。韓国プロ野球で８２４試合に出場し打率２割８分３厘、８０本塁