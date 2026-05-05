5月4日、3人組バンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）が公式Xを更新し、“音漏れ”を目的とした観賞に注意喚起をおこなった。一部のファンによる悪質マナーに厳しい目が向けられている。ミセスは4日と5日、大阪のヤンマースタジアム長居で、ファンクラブ会員限定ライブ「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」を開催中だ。しかしライブ当日の夜、公式Xが《フォトスポット以外で会場外に滞留されている方におかれまし