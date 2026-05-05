平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が5日目を迎えた。7Rは北日本トリオの上位独占となった。中石湊の捲りに乗った新田祐大（40＝福島）が8分の1車輪差で中石を捉えた。2着の中石は「ラインで決められて良かった。勝ち上がれなかったけど凄くいい感じで戦えています」と感触あり。勝った新田はこう語る。「冷静に対応してくれたし、強い中石の走りを見せてくれた。中石とは初連係。自分がナショナルのジュニアで教えた