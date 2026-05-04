香港メディア・香港01はこのほど、中国時代劇ドラマ「逐玉：翡翠の君」が人気を博した理由について分析する記事を掲載した。記事は初めに、「3月の配信開始後、『逐玉：翡翠の君』は驚くべきスピードで世界を席巻している。動画配信サービスのプラットフォーム・愛奇芸（iQIYI）では香港、台湾、シンガポール、タイのランキングで1位を獲得。ネットフリックスでは非英語圏の週間ランキングで4週連続ランクインし、最高で5位を獲得