【その他の画像・動画等を元記事で観る】YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第661回公開の詳細が発表となった。第661回は、Netflixでの配信後国内の「今日の映画TOP10」で1位を獲得、海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得し世界的な反響を呼んでいるオリジナルアニメーション映画「超かぐや姫！」より、かぐや役 夏吉ゆうこ・月見ヤチヨ役 早見沙織が初登場。今回披露するのは、バーチャルシンガー・初音ミクとのコラボ