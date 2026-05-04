リヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが今シーズンの成績について「容認できない」と語った。4日、イギリスメディア『BBC』が同選手のコメントを伝えている。プレミアリーグ王者として臨む今季のリヴァプールは、不安定な戦いに終始し、現在は勝ち点「58」の4位。3日に行われたプレミアリーグ第35節マンチェスター・ユナイテッドでは、序盤の2失点が痛手となり、2−3で敗戦。残り3試合を残して6位