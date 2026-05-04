◆パ・リーグ楽天３―１日本ハム（４日・楽天モバイル最強）日本ハムは終盤の逆転負けで借金３。楽天と入れ替わり５位に転落した。痛い黒星となった一戦は、風にも大きな影響を受けた。この日の仙台は暴風警報が発令される強風。楽天モバイルは通常、レフトからライト方向に風が吹くが、この日はライトからレフト方向に強い風が吹き、新庄監督も「フライ上がったとき、ホームの楽天の選手でも難しそうな追い方してたしね、甲