◆パ・リーグ 楽天３―１日本ハム（４日・楽天モバイル最強）

日本ハムは終盤の逆転負けで借金３。楽天と入れ替わり５位に転落した。痛い黒星となった一戦は、風にも大きな影響を受けた。

この日の仙台は暴風警報が発令される強風。楽天モバイルは通常、レフトからライト方向に風が吹くが、この日はライトからレフト方向に強い風が吹き、新庄監督も「フライ上がったとき、ホームの楽天の選手でも難しそうな追い方してたしね、甲子園の風みたいでしたね」と表現した。

その新庄監督が「あれはね…。いや、それ言い出したらきりない（笑）。いつもの風だったら入ってるってね」と振り返ったのは４回、無死一塁でレイエスが放った右翼への大飛球だ。強風に押し戻された打球は、フェンス直前で右翼・中島のグラブに収まった。

一方で勝負を決めた楽天の８回の２本の本塁打は、いずれも左翼席への一発。特に平良の同点ソロは、フォークをすくい上げた打球で、新庄監督は「平良くんのホームラン、風に乗りましたね。乗せたのかな。うまく打たれましたね」と振り返っていた。